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Dünya

Astana görüşmelerine katılan Suriye Hükümet Sözcüsü: Türkiye'nin söyledikleri ile gerçekte yaptıkları birbirinden farklı

"Astana görüşmeleri acı verici fakat başarılıydı"

24 Ocak 2017 20:36

Suriye hükümetinin baş müzakerecisi Beşar Caferi, barış görüşmelerinde 'başka gündemleri olan Suriyelilerle aynı odada oturmanın kendileri için çok acı verici olduğunu' söylemesine rağmen söz konusu görüşmeleri 'bir başarı' olarak nitelendirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerinde Suriye hükümetinin baş müzakerecisi ve Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi, görüşmelerin sona ermesi ardından basın toplantısı düzenledi.

Aynı masada oturdukları muhalifleri askeri liderleri için, "Başka gündemlerle ilişkileri olan Suriyelilerle aynı odada oturmak Şam heyeti için hayli acı vericiydi" diyen Caferi, görüşmeler içinse 'bir başarı' tanımlamasını yaptı.

Astana görüşmeleri sonunda Rusya, Türkiye ve İran'ın kabul ettiği ortak bildiriyi desteklediklerini kaydeden Caferi, "Sonunda herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı bir belge var" dedi.

 

'Türkiye'nin söyledikleriyle yaptıkları farklı'

 

Caferi, Türkiye'nin Suriye krizindeki rolüne ilişkin olaraksa şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin söyledikleri ile gerçekte yaptıkları birbirinden farklı. Bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyorsak, Türkiye'nin rolünün olumsuz olduğunu söyleyebiliriz ama bunu söylemiyoruz çünkü biz diplomatlarız, sorumluluklarımız var ve hükümeti temsil ediyoruz. Siyasette bazen, kendi ülkenizi kurtarmak için düşmanlarınızla muhatap olmanız gerekir. Bizim şu anda yaptığımız da bu."

 

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