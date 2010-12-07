-ASSSANGE İÇİN YENİDEN KEFALET BAŞVURUSU YAPILACAK LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, kefalet için yeniden başvuruda bulunacaklarını söyledi. Stephens, bugün müvekkili Assange'ın çıktığı İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Wikileaks'in gizli belgeleri yayımlamaya devam edeceğini belirtti. Avukat Stephens ayrıca, kefalet için yeniden başvuruda bulunacaklarını kaydetti ve suçlama için yeterli delinin duruşmada kendilerine sunulmadığını savundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, aralarında gazeteci John Pilger ve İngiliz sosyetesinin önde gelenlerinden Jemima Khan'ın da bulunduğu toplam 5 kişinin, Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduğunu bildirdi. Ancak kefalet miktarı açıklanmadı.