-ASSSANGE İÇİN ABD'YE İADE KARARI YOK STOCKHOLM (A.A) - 07.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de gözaltına alınmasına yol açan tutuklama kararını çıkaran İsveçli Savcı Marianne Ny, Assange'nin ABD'ye iadesine ilişkin bir karar vermediklerini bildirdi. Julian Assange'nin gözaltına alınmasından sonra İsveç'te, Göteborg'daki polis merkezinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Marianne Ny, basına yaptığı açıklamada, sadece Assange'nin gözaltına alındığını bildiğini söyledi. Ny'a, Assange'nin suçlanmasının ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının internet sitesi Wikileaks'i durdurmak için bir komplo olup olmadığı soruldu. Ny, bu yönde bir işaret görmediğini söylerken, İsveç tarafından verilen tutuklama kararı ile ilgili olarak, başka bir ülkenin ya da başka bir resmi kurumun bu konuyu araştırma gayreti içinde olmadığını da kaydetti. Marianne Ny, Assange'nin İsveç'te tutuklanması halinde ABD'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soruya da, ''Varsayımsal bir soru olduğunu düşünüyorum. Assange'nin Avrupa ülkelerinde yakalanıp, ABD'ye iade edilmesi yönünde bir tutuklama kararı çıkarmadım'' demekle yetindi. Assange'ın, İsveç'e geçen ağustos ayında yaptığı bir seyahatte, iki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. Assange bu iddiayı yalanlıyor.