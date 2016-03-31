"Associated Press, Nazilerle işbirliği yaptı"

Alman tarihçi Harriet Scharnberg, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Almanya'daki çalışmalarına devam edebilmek adına 1930'lu yıllarda Nazi rejimi ile işbirliği yaptığını iddia etti.

NTV'de yer alan habere göre, Almanya'da yayınlanan bir akademik çalışmada ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) 1930'lu yıllarda Nazi rejimi ile birlikte çalıştığı iddiasına yer verildi. Tarihçi Scharnberg'in iddiasına göre, AP Almanya'daki çalışmalarına devam etmek adına Nazi rejiminin isteklerine göz yumdu. ABD'deki gazetelere, 3'üncü Reich'ın Propaganda Bakanlığı tarafından seçilmiş materyalleri servis etti.

Scharnberg, AP'nin Almanya'daki çalışmalarını sürdürebilmek adına 3'üncü Reich'ın gücünü zayıflatacak haberlerin yayınlanmasını engelleyen kanuna uyduğu ve Almanya'daki editör ekibinden Nazi Partisi'nin Propaganda Birimi'nde çalışan kişilere yer verdiğini iddia etti.

Scharnberg söz konusu makalesinde AP'nin 1930'lu yıllarda 'anti semitizim'e de destek verdiğini ve ABD gazetelerine Yahudilerin daha düşük insanlar olduğunu gösteren materyaller servis ettiğini de yazdı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınyan AP, Alman tarihçinin ortaya attığı iddiaları yalanladı.