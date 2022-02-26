Associated Press: ABD tahliye etmeyi teklif etti; Ukrayna lideri Zelenski reddetti

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ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye kendisini tahliye edebileceğini söylediği, ancak Zelenski'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Associated Press'e konuşan üst düzey bir istihbarat yetkilisine göre Kiev'de Rusya saldırıları ve çatışmalar yoğunlaşırken ABD, Zelenski'ye başkentten ayrılma çağrısı yaptığı ve kendisine tahliye konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi.

Zelenski'nin ise teklifi, ''Savaş burada'' diyerek reddettiği ve ''Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacı olduğunu söylediği'' belirtildi.

New York Times'ın aktardığına göre mevcut ve eski savunma yetkilileri, Zelenski'nin ülkeden çıkarılması durumunda Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı daha hızlı bitirebileceğini düşünüyor.

Zelenski Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu söylemişti.

Putin, dün Ukrayna yönetimine el koymaları için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne çağrı yapmıştı. Birçok uzman, Rusya'nın işgaldeki hedeflerinden birinin Zelenski yönetimini devirip bir kukla hükümet kurmak olduğu konusunda hemfikir.