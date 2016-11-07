Asselborn'dan Türkiye'ye ekonomik yaptırım sinyali

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulamasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Alman Deutschlandfunk radyosuna konuşan Asselborn, Türkiye ihracatının yarısının Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini ve Türkiye'ye yapılan yatırımların yüzde 60'ının Avrupa Birliği'nden geldiğini kaydetti. Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında bu ekonomik verilerin Ankara'ya yönelik bir baskı aracı olabileceğini belirten Asselborn, "Belli bir noktada sonra bu baskı aracını kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.

"Bunlar Nazi yöntemleri"

Türkiye'deki gelişmeleri sert bir dille eleştiren Jean Asselborn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendini devlet içinde mutlak bir güç olarak gördüğünü ve hukuk devleti kurallarını devre dışı bıraktığını öne sürdü. Bu durumu, "diktatörlüğün kullanma kılavuzu" olarak nitelendiren Lüksemburg Dışişleri Bakanı, Kürtlerin de Türklerin de her an cezaevine girme korkusu ile yaşadıklarını ve bu durumun AB üyesi olmak isteyen bir ülkeye yakışmadığını ifade etti.

Asselborn, Türkiye'de "sivil ölüm" olarak adlandırdığı bir süreç yaşandığını, bu süreçte cezaevinden tahliye edilen insanların isimlerinin resmi yayın organlarında yer aldığını, bu insanların diplomalarının ve kimliklerinin yok edildiğini ve çalışma hayatından tamamen uzaklaştırıldıklarını vurguladı. Bu insanların gelirinin olmadığını, evlerini kaybettiklerini ve açlıkla mücadele ettiklerini dile getiren Asselborn, "Hiç sulandırmadan söylenmeli ki, bunlar Nazi hakimiyeti sırasında kullanılan yöntemler" dedi.

"Türkiye diktatörlük yolunda"

Öte yandan Alman Yeşiller Partisi üyesi ve Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth da Türk hükümet sert eleştiriler yöneltti. Bayern 2 Radyosu'na konuşan Roth, Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının feshedilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin hızlı bir şekilde bir diktatörlüğe doğru yol aldığını" dile getirdi. Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'demokrasi ve hukuk devletinin mezarını kazdığını' söyledi.

Türkiye'ye yönelik bir eleştiri de Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'dan geldi. Türkiye'nin 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirten Kurz, "Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapsetmeye kalkışan bir ülkenin AB'de yeri yoktur" dedi ve üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi. Ö1 Radyosu'na açıklamalarda bulunan Kurz, Türkiye'nin mülteci krizinden de 'güvenilir bir ortak' olmadığını savundu.

Türkiye'de OHAL'in yürürlüğe girmesinden bu yanaki gözaltı ve tutuklamalar AB ülkelerinin tepkisiyle karşılaşıyor. Özellikle geçen hafta Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyonla çok sayıda gazeteci yazarın gözaltına alınması ve 9'unun tutuklanmasının yanı sıra HDP'li vekillerin de tutuklanması AB'de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin akıbeti ve AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına ilişkin tartışma başlatmıştı.

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Reuters/dpa/DW, ET/BÖ