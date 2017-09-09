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Deutsche Welle

Asselborn: Müzakerelerin durması olası görünmüyor

DW'ye konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını olası görmediğini söyledi. Bakan, Türkiye'de yaşananları ise "korkunç" olarak nitelendirdi.

09 Eylül 2017 01:06

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB Dönem Başkanı Estonya’nın başkenti Tallinn'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında DW'ye AB'deki Türkiye tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan, müzakerelerin durdurulmasına ilişkin tartışmaların AB’yi bölüp bölmeyeceğini sorusuna "Komisyon’un böyle bir rapor hazırlaması için Birliğin üçte birinin onayı gerekiyor. Müzakerelerin durdurulması için ise üye devletlerin üçte ikisinin onayı söz konusu. Bana göre, ki bu konuda dürüstüm, bu şu anda olası görünmüyor. Tam tersi, kanalların açık tutulması, Türkiye’de nasıl etkili olunabileceğinin yollarının aranması daha olası görünüyor. Türkiye'deki sivil toplum AB’ye giden yolun açık olmasını ve bu olasılığın var olmaya devam etmesini arzu ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşananlar "korkunç"

Öte yandan Assselborn, Ekim ayındaki AB Zirvesi'nde müzakerelerin durdurulmasını gündeme taşımaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pozisyonundan dolayı yalnız kalacağı görüşüne katılmadığını ifade etti. Asselborn, "Avrupa demokrasisi tam da budur; bir öneri dile getirilebilir. Önemli olan AB içinde birliği sağlayabilmemiz ve Türkiye'de hukuk devletinin özünün korunmasına etki edebilmemiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de insan hakları ve hukuk devleti açısından halihazırda yaşananları ise "korkunç" olarak nitelendiren Asselborn, Birliğin "Ulusal tartışmalardan kaçınarak bu durumu değiştirebilmek ya da etkileyebilmek için hangi yöntemleri kullanabileceğine" odaklanması gerektiğini söyledi.

"AB'nin mali yardımları olmadan Türkiye çöküşe geçer"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı, AB'nin mali yardımlarının Türkiye açısından önemine de dikkat çekti. Asselborn, "Son 10 yılda görülen kalkınmanın da AB sayesinde mümkün olduğunu Erdoğan'a hatırlatmak gerek. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı kredi tutarının 20 milyar Euro'ya ulaştığını hatırlatmak isterim. Bu meblağı Türkiye dünyada başka hiçbir yerden alamazdı. Türkiye'deki yabancı yatırımın üçte ikisi de AB'den geliyor. Bu ikisinin varlığı olmaksızın herşey çöker. Bu durumda Türkiye çok hızlı bir biçimde bambaşka bir ülkeye dönüşür" diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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