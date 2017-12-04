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Dünya
Deutsche Welle

Asselborn: AB'nin iltica politikası tehlikede

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn AB'nin iltica politikasını eleştirdi. Bakan oybirliği ilkesinin AB'ye zarar verdiğini söyledi.

04 Aralık 2017 15:57

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn Avrupa Birliği (AB) mülteci politikasının ‘iflas edebileceği' uyarısında bulundu. Bir Alman gazetesine demeç veren Asselborn AB Konseyi'nin sadece mültecilerin sınır dışı edilmesi ve dış sınırların kontrolü konularında görüş birliği sağlayabildiğini söyledi. Bakan Polonya ve Macaristan'ın mülteci krizinde ortaklarına dayanışma göstermemesinin meseleye ortaklaşa çözüm bulmayı imkânsız kıldığını belirtti.

Konuyla ilgili kararların AB Konseyi'nde oy birliğiyle alınması nedeniyle tek bir üye ülkenin kararları bloke edebileceğini dile getiren Asselborn bu sistemin ortak iltica ve mülteci politikalarının sonu olacağını ifade etti. Lüksemburglu bakan Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Parlamentosu'nun devre dışı bırakıldığını, AB Komisyonunun da etkisizleştirildiğini söyledi. Asselborn bundan sadece Avrupa kurallarını çiğneyen ve hiçbir dayanışma göstermeyen ülkelerin kazançlı çıkacağını sözlerine ekledi.

"Avrupa legal göçe izin vermeli"

Oybirliği ilkesinin mültecilerin üye ülkeler arasında paylaştırılmasını engellediğini belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı "Mülteci kabulünü sadece Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e bırakırsak pek yakında 2015 yazındaki manzaraları yeniden yaşayabiliriz” dedi.

Avrupa dışında sadece Libya'da ilerleme kaydedildiğini belirten Jean Asselborn ancak Libya'da esir muamelesi görenlerin arasında ülkesine geri gönderilmesi mümkün olmayan Eritrelilerin de bulunduğunu hatırlattı ve sözlerini, "Ülkesinde takibata uğratılan, baskı ve ölüm tehlikesiyle yaşayan insanların Avrupa'ya kabul edilmesi gerekir, Avrupa'ya legal yollardan da göç edilebilmelidir” diyerek tamamladı.

DW/KNA/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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