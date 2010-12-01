-ASSANGE'YE TUTUKLAMA KARARI LONDRA (A.A) - 01.12.2010 - Hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlarından tutuklama emri çıkarılan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı, müvekkilinin, gönüllü olarak işbirliğinde bulunmayı teklif etmesine rağmen tutuklama emri çıkarıldığını öne sürdü. Assange'ın avukatı Mark Stephens, dava hakkında basından öğrendikleri dışında kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini, müvekkilinin, İnterpol'ün en çok arananlar listesinde yer almasının, Wikileaks'in kurucusuna İsveç'te eziyet edildiğini ortaya koyduğunu savundu. Julian Assange'ın pekçok kez İsveçli savcı Marianne Ny ile görüşmeye çalıştığını belirten Stephens, buna karşın savcının, gönüllü işbirliği teklifini reddettiğini ve ardından, Assange hakkında tutuklama emri çıkarmasının tuhaf olduğunu söyledi. Stephens, sözkonusu davanın kendilerinde, ''yargılamadan çok eziyet etme amacı taşıdığı'' izlenimi uyandırdığını kaydetti. -3 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF Öte yandan Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelere göre, Çin, ABD'nin Kırgızistan'daki Manas askeri üssünü kapatması için Kırgızistan'a 3 milyar dolar teklif etmiş. Belgeye göre, ABD’nin Bişkek Büyükelçisi Tatiana Gfeller, 13 Şubat 2009'da Çin’in Bişkek Büyükelçisi Zhan Yannanya ile görüşmesinde, bu iddiayı kendisine sormuş. ABD Büyükelçisi belgede, Çin büyükelçisinin iddiayı kesin olarak reddedemediğini ve kaçamak cevaplar vermeyi tercih ettiğini belirtiyor. Çin büyükelçisi ayrıca, "herşeyin para" olduğunu söyleyerek, ABD büyükelçisine üssü açık tutmak istiyorlarsa Kırgızlara yıllık 150 milyon dolar kira vermelerinin yeterli olacağını da söylemiş. Devrik Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, 2 Şubat 2009’da ABD askeri hava üssünü kapatma kararı almıştı. Üssü kapatamayan Bakiyev, üssün kirasını 17 milyon dolardan 60 milyon dolara çıkarmıştı.