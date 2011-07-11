T24 LogoT24 Logo
Dünya

ASSANGE'IN TEMYİZ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR LONDRA (A.A)

11 Temmuz 2011 21:44

-ASSANGE'IN TEMYİZ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR LONDRA (A.A) - 11.07.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, İsveç'e iade kararını temyize götürdüğü duruşma yarın başlıyor. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin şubat ayında verdiği İsveç'e iade kararının temyiz duruşmasının, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de iki gün sürmesi bekleniyor.  Julian Assange, Woolwich Mahkemesinin kararının yeterince incelenmeden verildiğini ve kurucusu olduğu Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerden ayrı tutulamayacağını savunuyor. Assange'ın avukatları da Wikileaks'in kurucusunun İsveç'e iadesinin önlenmesi için kararı temyiz mahkemelerine, gerekirse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceklerini ifade etmişlerdi. İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange, bu ülkeye iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilme ihtimalinden korkuyor. 40 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange geçen yıl aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24