-ASSANGE'IN TEMYİZ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR LONDRA (A.A) - 11.07.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, İsveç'e iade kararını temyize götürdüğü duruşma yarın başlıyor. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin şubat ayında verdiği İsveç'e iade kararının temyiz duruşmasının, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de iki gün sürmesi bekleniyor. Julian Assange, Woolwich Mahkemesinin kararının yeterince incelenmeden verildiğini ve kurucusu olduğu Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerden ayrı tutulamayacağını savunuyor. Assange'ın avukatları da Wikileaks'in kurucusunun İsveç'e iadesinin önlenmesi için kararı temyiz mahkemelerine, gerekirse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceklerini ifade etmişlerdi. İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange, bu ülkeye iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilme ihtimalinden korkuyor. 40 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange geçen yıl aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkabiliyor.