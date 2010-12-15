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Dünya

Assange'ın tahliyesine İsveç engeli

cinsel taciz suçlamasıyla Assange hakkında tutuklama emri çıkaran İsveç serbest bırakılması kararına itiraz etti.

15 Aralık 2010 02:00

T24- Londra'daki İngiliz mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak cinsel taciz suçlamasıyla Assange hakkında tutuklama emri çıkaran İsveç karara itiraz etti.
 

Assange’ın duruşmasından kefaletle tahliye kararı çıktı. Ancak Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, İsveç, kefalet kararına itiraz etti. Wikileaks’in kurucusunun kaderini belirleyecek temyiz talebiyle ilgili duruşma 48 saat içinde yapılacak. Bu da Assange’ın en az 48 saat daha hapiste kalacağı anlamına geliyor.


İngiliz mahkemesinin kararına göre Julian Assange'ın serbest bırakılması halinde ayak bileğine elektronik bir kelepçe takılacak. İsveç dava ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın 39 yaşındaki Assange'ın ülkeye iadesini talep ediyor.


Kefaletle serbest bırakılma kararının kesinleşmesi halinde Wikileaks'in kurucusunun 240 bin sterlin, yani yaklaşık 280 bin euro kefaleti peşin ödemesi gerekiyor.



Assange'ın destekçileri duruşma süresince Wikileaks kurucusunun serbest bırakılması için gösteri yaptı
"Suçsuz bir adam parmaklıkların ardında"


Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens parayı henüz biraraya getiremediklerini kaydetti. Stephens "Suçsuz bir adam parmaklıkların ardında. Assange'ı orada tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.


İsveç’in cinsel taciz suçlamasıyla hakkında tutuklama emri çıkardığı Wikileaks'in kurucusu geçtiğimiz hafta İngiltere’de polise teslim olmuştu. Assange’ın avukatı Mark Stephens, İsveç’in kefaletle tahliye kararına itirazının siyasi nedenleri olduğunu savunarak, “Müvekkilime karşı bu sürecin hukukî kovuşturmadan ziyade bir takibat olduğu artık açıkça ortadadır” diye konuştu. Wikileaks, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın gizli belgelerini ifşa ederek dünya çapında bir skandala yol açmıştı.

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