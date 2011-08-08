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Dünya

Assange’ın saçları deneyde beyazlamış

Gizli Amerikan diplomatik yazışmalarını “sızdıran” WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange’ın

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Gizli Amerikan diplomatik yazışmalarını “sızdıran” WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange’ın platin sarısı saçlarının sırrı da “sızdı.”



İngiliz gazeteci Heather Brooke, “Devrim Dijitalleşecek” adlı kitabında “Çocukken yaptığı deneyde katot ışını tüpünde işler ters gidince Assange’ın saçları şimdiki rengini aldı” diye yazdı.

Halen tecavüz suçlamalarından dolayı Londra’da ev hapsinde bulunan Assange, saçlarının renginin “doğuştan” olduğunu iddia ediyordu. Assange ile birçok kez görüşen Brooke, onun 15 yaşına kadar saçlarının sarı olduğunu söylediğini aktardı. Brooke’un kitabındaki bir diğer iddia, Assange’ın kendisini de baştan çıkarmaya çalışan bir “kadın avcısı” olduğu yönünde. Brooke, Assange’ı, “narsist fantezici” diye niteledi.


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