Assange'ın maliyeti 3 milyon Sterlin

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange'ın Britanya yönetimine maliyeti, 3 milyon Sterlin'i aştı.

Julian Assange, yedi aydır Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden dışarı adımını atamasa da Britanya yönetimine faturası ağır oldu.

Temmuz ayında hakkında tecavüz suçlaması nedeniyle yakalama kararı çıktıktan sonra büyükelçiliğe sığınan Assange’ı yakalamak için nöbet bekleyen polislerin, Londra yönetimine maliyetinin 3 milyon Sterlin (4.5 milyon Dolar) olduğu açıklandı.

Polis sözcüsü, harcanan paranın 2 milyon Sterlin'in standart nöbet görevleri için, geri kalanının ise ekstra işlere harcandığını açıkladı.

Ekvador Büyükelçiliği’nin sözcüsü ise, “Ekvador hükümeti, vergi veren Britanya halkının gittikçe büyüyen bu masrafa tepki vereceklerinden endişe ediyor. Londra hükümeti Assange’ın ABD’ye iade edilmeyeceğini garanti etmesi halinde bu harcamadan kaçınma şansı olacaktır. Britanya hükümetinin bu tür bir garanti verebilme gücü var. Eğer bunları gerçekleştirmezse Ekvador hükümeti, uluslararası insan hakları yasasında belirtildiği gibi Assange’ın insani haklarını koruma altında tutmayı sürdürecektir” diye konuştu.