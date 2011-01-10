-ASSANGE'IN İSVEÇ'E İADESİ GÖRÜŞÜLECEK LONDRA (A.A) - 10.01.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği dava süreci yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor. İsveç, Assange'ı geçen yaz iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor. Assange bu iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve bu suçlamaların Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerden ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. Wikileaks'in kurucusu, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartmasıyla geçen ay Londra'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir hafta Londra'daki Wandsworth cezaevinde tutulan Assange, 14 Aralıkta İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkartılmıştı. Kefaletle serbest bırakılması talep edilen Assange'la ilgili bu karar kabul edilmiş ancak İsveç tarafı kararı temyize götürmüştü. 16 Aralıktaki temyiz duruşmasında yargıç, Assange'ın 240 bin sterlin kefalet karşılığında, şartlı tahliyesini onaylamıştı. Assange, 16 Aralıktan bu yana bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine, kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün polis karakoluna giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkamıyor. Wikileaks'in kurucusu, 39 yaşındaki Assange, daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, İsveç'e iade edilmesi durumunda kendisi hakkında yürütülecek yargı sürecinden endişeli olduğunu ifade etmişti.