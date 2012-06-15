Assange'ın ikinci temyiz başvurusu reddedildi

Temyiz mahkemesi, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesi konusunda verilen temyiz kararının yeniden görüşülmesi talebini reddetti.

Bu karar ile Assange, İngiltere'deki iç hukuk yollarını tüketmiş oldu.

Assange'ın avukatı Dinah Rose, 30 Mayıs tarihinde 2'ye karşı 5 oyla verilen ret kararının, duruşma sırasında savunmasını yapamadıkları hukuki bir noktaya dayandırıldığını savunarak, kararın yeniden görüşülmesi için başvuruda bulunmuştu.

Ancak mahkeme oybirliği ile başvuruyu reddetti. Mahkeme, ayrıca, Assange'ın geri gönderilmesi için verilen sürenin bugünden itibaren 14 gün sonra başlamasına karar verdi.

Avukatları, Assange'ın İsveç'e iadesi kararını, 1-2 Şubat 2012 tarihinde temyiz etmişti. Assange'ın avukatları, Assange hakkındaki tutuklama kararının bir mahkeme ya da hakim tarafından değil de bir savcı tarafından çıkarıldığını; bu nedenle de geçersiz olduğunu savunuyordu.

Ancak mahkeme İsveç'ten gelen iade talebinin kanunlara uygun olduğuna karar vermişti.

Assange 2010 yılında Stokholm'de bir kadına tecavüz etmekle ve bir diğerini de taciz etmekle suçlanıyor. Kendisi ise suçlamaların politik sebeplerle yöneltildiğini iddia ediyor.

AİHM yolu

Assange hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Eğer AİHM davasına bakmayı kabul ederse, Assange İsveç'e iade edilmesi kararını askıya aldırıp İngiltere'de kalmaya devam edebilir.

Ancak İngiliz savcılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuruyu reddetmesi durumunda Assange'ın İsveç'e iadesinin hızla gerçekleştirileceğini söylüyor.

40 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange bir süredir İngiltere'de bulunuyordu. Assange'ın kurduğu internet sitesi Wikileaks bir çok ülkenin gizli diplomatik yazışmalarını yayınlamıştı. (BBCTürkçe)