İsveç: Assange'ın idam edilmesine izin vermeyiz

İsveç, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın idam edilmesi tehlikesinin söz konusu olması halinde Assange'ı ABD'ye iade etmeyeceğini açıkladı.

İsveç Adalet Bakanlığı Suçla Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Birimi Müdür Yardımcısı Cecilia Riddselius Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte "İdam cezası alması söz konusu olan birini asla iade etmeyiz" dedi.

Riddselius bir iadenin ancak ABD'nin çok sıkı birtakım şartları kabul etmesi halinde mümkün olabileceğini, bu koşulların arasında tutuklunun hiçbir koşulda idam edilmeyeceğine dair teminat verilmesinin de bulunduğunu kaydetti. Bakanlıktan da şimdiye kadar ABD'nin Assange'ın iadesi için herhangi bir adım atmamış olduğu açıklaması yapıldı. İngiltere'ye de henüz bu yönde bir başvuru yapılmış değil.

Assange, haziran ayının ortalarından bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği’nde bulunuyor. 41 yaşındaki Avustralya vatandaşı Julian Assange’ın 2010 yılında İsveç’te iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden İsveç adalet makamları, Assange’ın İsveç’e iadesini talep ediyor. Hakkındaki iddiaları reddeden Assange ise İsveç makamlarının kendisini ABD’ye teslim edeceğinden endişeli. (Deutsche Welle Türkçe)