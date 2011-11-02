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Dünya

Assange'ın iadesi onaylandı LONDRA (A.A)

02 Kasım 2011 14:50

-Assange'ın iadesi onaylandı LONDRA (A.A) - 02.11.2011 - İngiltere'de temyiz davalarına bakan Londra'daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iade edilmesine ilişkin kararı bozmadı. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi, İsveç tarafından iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange'ın şubat ayında bu ülkeye iadesine karar vermişti. Temyiz mahkemesi bugünkü kararıyla, Assange'ın İsveç'e iadesini onaylamış oldu. Julian Assange hakkındaki kararı öğrenmek için bugün Londra'daki Temyiz Mahkemesindeki karar duruşmasına katılırken, yargıç John Thomas ve Duncan Ousely, "Assange'ın geçen yıl İsveç'te iki kadına tecavüz ettiği iddiası nedeniyle bu ülkeye gönderilmesi gerektiğini" söyleyerek kararı açıkladı. Assange'la ilgili temyiz mahkemesinin bugün verdiği kararı çok sayıda basın mensubu takip ederken, Assange'ın kararı, İngiltere'de bir üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor. Wikileaks'in kurucusu İsveç'e yaptığı bir seyahatte iki kadına tecavüz etmekle suçlansa da Assange bu suçlamaların yayımladığı gizli ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarıyla ilişkili olduğunu ve "siyasi suçlamalar" olduğunu söylüyor.

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