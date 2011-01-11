-ASSANGE'IN İADE DURUŞMASI 7 ŞUBAT'TA LONDRA (A.A) - 11.01.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği duruşmanın 7 Şubat'ta yapılmasına karar verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde bugün yapılan ve yaklaşık 10 dakika süren ön duruşmada yargıç, iade duruşmasının tarihini belirledi. Tutuksuz yargılanan Assange ön duruşmada avukatlarıyla birlikte yer alırken, mahkeme önünde yüze yakın basın mensubu bulundu. Yargıç ön duruşmada ayrıca, Assange'ın mahkemeye gelişinin kolay olması için 7 Şubat'taki duruşmadan önceki gece Suffolk yerine, bağımsız gazeteciliği savunan Londra'nın merkezindeki Frontline Kulubünde kalmasına hükmetti. Assange 16 Aralık'tan bu yana, Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkamıyor. İngiliz basınında yeralan haberlerde, iade konusunun görüşüleceği dava sürecinin, olası temyiz duruşmalarıyla birlikte uzun sürebileceği tahmininde bulunuluyor.