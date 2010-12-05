-ASSANGE'IN AVUKATINDAN DAHA FAZLA BELGE SİNYALİ LONDRA (A.A) - 05.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, sitenin başına kötü birşey gelmesi durumunda daha fazla gizli belge yayımlayabileceğini söyledi. Stephens, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının ''siyasi içerikli'' olduğunu savunarak, bu iddialara karşı mücadele vereceklerini kaydetti. Stephens, Assange'ın İsveç'e iade edilmesi durumunda, ABD'ye gönderilebileceğini de iddia etti. Assange'ın İngiltere'de olduğu tahmin ediliyor. Bazı İngiliz basın yayın organları hakkında tutuklama kararı çıkarılan Assange'ın gelecek hafta tutuklanabileceğini bildirmişti. İsveç polisi, Ağustos ayında bu ülkeye gitmiş olan Assange'ı, İsveç'te bulunduğu süre içerisinde iki kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamaları nedeniyle sorgulamak istiyor. İsveç Yüksek Mahkemesi, Assange'ın gözaltına alınması kararını onaylamıştı. Julian Assange ise bu suçlamaları reddetmişti.