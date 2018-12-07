Assange'ın altı yıllık esareti sona erecek

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ülkesinin Londra'daki büyükelçiliğinden ayrılabilmesi için gerekli güvencenin verildiğini söyledi.

Assange'ın hayatı için tehlike oluşturacak bir ülkeye sınır dışı edilmeyeceği konusunda İngiltere'den güvence aldığını açıklayan Moreno, İngiltere'nin bu konuda garanti veren resmi bir belgeyi kendisine gönderdiğini söyledi.

"Assange'ın neredeyse hür bir şekilde ayrılabilmesi için engeller kaldırıldı" diyen

Moreno, Wikileaks kurucusunun İngiltere'de kısa bir süreliğine cezaevine gireceğini belirtti. Ekvador Devlet Başkanı, "İngiliz makamların önüne çıkmadığı için kısa bir ceza çekecek. Uzun olmayacak" dedi.

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47 yaşındaki Assange'ın akıbeti, altı yıldır İngiliz makamlar ve Ekvador yönetimi arasında ihtilafa neden oluyor. Assange, İngiltere'nin kendisini ABD’ye iade edebileceği gerekçesiyle 2012 yılında sığındığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçilik binasından dışarı adımını atamıyor. Assange, Washington yönetimine ait gizli belgelerini yayınladığı için ABD'de vatana ihanetle yargılanmaktan endişe duyuyor.

Wikileaks adlı sitede ABD'nin gizli yazışmalarını ifşa eden Julian Assange, İsveç'te hakkında açılan tecavüz davasının ardından Ekvador'un temsilciliğine sığınmıştı. İsveç, Assange hakkındaki davayı 2017 yılında düşürmüştü.

AFP,dpa/ÖA,GA

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