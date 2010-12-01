-ASSANGE HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN PARİS (A.A) - 01.12.2010 - Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol, "tecavüz ve cinsel taciz" soruşturması çerçevesinde İsveç tarafından aranan Wikileaks sitesinin sahibi Julian Assange hakkında, uluslararası tutuklama emri (kırmızı bülten) çıkardığını bildirdi. İnterpol sözcüsü, İsveç adına bir kırmızı bültenin bulunduğunu belirtti. İsveç'te, 18 Kasımda Julian Assange hakkında, tecavüz suçundan tutuklama kararı verilmişti. Stockholm savcısı, geçen Ağustos ayında İsveç'i ziyaret eden Assange hakkında, iki kadının tecavüz suçlaması ile savcılığa başvurmaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcı, Assange hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, sanığın ifadesini almak için arandığını açıklamıştı.