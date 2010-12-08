-ASSANGE'DEN ABD'YE ''KATİL'' İMASI SYDNEY (A.A) - 08.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlamayı sürdüren Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ''Wikileaks'e ihtiyaç var. Site yayına başladığından bu yana, 4 yıldır kimse zarar görmedi. ABD ise sadece son birkaç ayda binlerce kişiyi öldürdü" iddiasında bulundu. Assange İsveç'te hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili dün İngiltere'de tutuklanmasının ardından bugün bir Avustralya gazetesinde yayımlanan yazısında, sızan gizli belgeleri yayımlamalarını savundu. The Australian gazetesinin görüş bölümünde yayımlanan yazısında Assange, Wikileaks'e büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, sitenin gizli belgeleri yayımlamasının insanların hayatlarını tehlikeye attığı suçlamalarını reddetti. Assange, "Wikileaks'in 4 yıllık bir yayın hayatı var. Bu süre içinde bütün hükümetler değişti, ancak bir tek kişi zarar görmedi. ABD ise, Avustralya hükümetinin suç ortaklığında sadece son birkaç ay içinde binlerce kişiyi öldürdü" dedi. Demokrasilerde hükümetleri dürüst kılmak için güçlü medyaya ihtiyaç olduğunu ve Wikileaks'in de bu rolü yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Assange, "Wikileaks'in, Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili katı gerçekleri ve müşterek yolsuzlukla ilgili olayları ortaya çıkardığını" ifade etti. ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarından önce Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili gizli belgeleri yayımlayarak dünya kamuoyunda büyük ses getiren Wikileaks'in kurucusu 39 yaşındaki Avustralyalı Assange, İsveç'te hakkında cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili çıkarılan tutuklama emri üzerine dün ifade vermek üzere İngiltere'de polise teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemede 14 Aralıktaki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.