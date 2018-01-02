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Dünya

Assange'dan mesaj var: fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7 eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın hesabından yapılan paylaşım sonrası sosyal medyada spekülasyonlar başladı

02 Ocak 2018 16:30

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın sosyal medya hesabı Twitter 'dan yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılıp 'manidar' bir şarkıya bağlantı verilmesi, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi.

Julian Assange'ın dünyayla başlıca iletişim hattı olan Twitter hesabında son günlerde yaşananlar başına bir şey gelip gelmediği, hatta hayatta olup olmadığıyla ilgili soru işaretleri uyandırdı. Tutuklanıp ABD'ye teslim edilmesi ihtimaline karşı 5 yıldır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklanan dünyaca ünlü 'hacktivist'in Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılması, kaçırılmış ya da öldürümüş olabileceğine dair soruları beraberinde getirdi. 

60 karakter ve bir rap şarkısı

Pazartesi yayımlanan mesajda 60 karakterli bir 'şifre' eşliğinde bir rap şarkısına bağlantı verildi. Bağlamıyla ilgili bir açıklamaya yer verilmedi.

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Julian AssangeWikiLeaksspekülasyonşarkı60 karakter

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