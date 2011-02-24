-ASSANGE'A İSVEÇ YOLU GÖRÜNDÜ LONDRA (A.A) - 24.02.2011 - İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesine karar verdi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde görülen davadan, "İsveç'e iade" kararı çıktı. Assange'ı avukatı Geoffery Robertson'ın, İsveç tarafını ise avukat Clare Montgomery'nin temsil ettiği mahkemenin kararını, yargıç Howard Riddle açıkladı. Riddle, kararı okuduğu duruşmada, çoğu İsveçli emekli savcı ve avukat olan Assange'ın tanıklarından biri olan İsveçli avukat Bjorn Hurtig ifadesini "inandırıcı bulmadığını", ayrıca Assange'ın İsveç'e ifade vermeye çağrıldığında bu ülkeye gitmediğini söyledi. Yargıç ayrıca, Assange'ın İsveç'e iadesi durumunda "adil bir yargılanmaya" tabi tutulmayacağı iddiasını kabul etmedi ve Assange'ın İsveç'e iadesine hükmetti. Julian Assange'ın, mahkemenin kararını yedi gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor. Assange, İsveç'e iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilmesi ihtimalinden korkuyor ve İsveç'teki yargı sürecinin adil olamayacağını savunuyor. Dolayısıyla bu ay başında üç gün süren iade davasında Assange'ın avukatı müvekkilinin İsveç'e iadesi durumunda, bu ülkede tecavüz davalarının kamuoyuna kapalı yapıldığı gerekçesiyle, "adil yargılanamayacağını" savunmuştu. İsveç, Assange'ı geçen yıl iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyordu. Assange iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. 39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, geçen yıl Aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti.