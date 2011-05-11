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Dünya

ASSANGE'A AVUSTRALYA'DAN ÖDÜL LONDRA (A.A)

11 Mayıs 2011 11:46

-ASSANGE'A AVUSTRALYA'DAN ÖDÜL LONDRA (A.A) - 11.05.2011 - Gizli belgeleri yayımlayan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, Avustralya'dan insan hakları ödülü kazandı. Ödülü veren Sydney Barış Vakfının başkanı Stuart Rees, vakfın altın madalya ödülünün "siyasi veya kültürel ortodoksiye uymayı reddeden alışılmış olmayan bir tutum" için verildiğini söyledi. Vakfın 14 yıldır dağıttığı ödüle daha önce Güney Afrika'nın özgürlük lideri Nelson Mandela ve Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama da layık bulunmuştu. Wikileaks'in gizli ABD diplomatik yazışmalarını yayınlaması dünyada büyük gürültü koparmıştı.

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