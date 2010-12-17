-ASSANGE: ''YENİDEN DÜMENİN BAŞINDAYIM'' LONDRA (A.A) - 17.12.2010 - Amerikan gizli diplomatik belgelerini açıklayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, "yeniden dümene geçtiğini", bundan sonra belgelerin daha büyük hızla açıklanacağı belirtti. Gözaltına alındığı İngiltere'de kefaletle dün şartlı serbest bırakılan Assange, kaldığı malikanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilatının dirençli ve "öldürücü saldırılara" karşı koyacak hazırlıkta olduğunu söyledi. Hakkındaki cinsellikle ilgili suçlamaların karalama kampanyası olduğunu da ifade eden Assange, kendisinin ve teşkilatının Amerikalı yetkililerin çok agresif soruşturmasıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Assange, ABD'nin komplosuyla karşı karşıya olup olmadığına ilişkin soruya "çok agresif bir soruşturma olduğunu, bazı kişiler yüzünden pek çok kişinin itibarını kaybettiği, bazı kişilerinse çok konuşulan davaları takip ederek kariyer yaptığı" karşılığını verdi. Hakkında suçlamada bulunan İsveç'in henüz kendisine ya da savunma avukatına kanıt sunmadığını söyleyen Assange, benzer bir şekilde, kendisi ve teşkilatına karşı gizli soruşturma yürüttüğü aşikar olan ABD'den de neler olduğuna dair en ufak bir görüş bildirilmediğini kaydetti. İsveç, Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.