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Dünya

ASSANGE: WIKILEAKS'İN TEKNOLOJİK DÜŞMANI ÇİN LONDRA (A.A)

14 Ocak 2011 19:21

-ASSANGE: WIKILEAKS'İN TEKNOLOJİK DÜŞMANI ÇİN LONDRA (A.A) - 14.01.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Wikileaks'in "teknolojik düşmanının ABD değil Çin olduğunu" söyledi. Assange, "New Statesman" adlı İngiliz dergisinde kendisine destek veren gazeteci John Pilger'ın sorularını yanıtladı. Wikileaks'in yayımladığı belgelerin internette yer almasıyla ilgili bir soru üzerine Assange, şunları söyledi: "Wikileaks'in teknolojik düşmanı ABD değil Çin. Çin'in, saldırgan ve karmaşık bir önleme teknolojisi var. Bu ülkeye bilginin ulaşması için mücadele ediyoruz. Şu anda Çinli okuyucuların sitemize ulaşmaları için birkaç yolları var."  Wikileaks'e ABD'nin diplomatik yazışmalarını sızdırmakla suçlanan Amerikalı asker Bradley Manning ile ilgili ise Assange, bu kişinin adını basında yer almadan önce duymadığını söyledi. Assange ayrıca, ABD'nin Manning'i, "kendisiyle birlikte ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vermeyi planladıkları" yönünde itirafta bulunmaya zorladığını savundu. "Bu tip bir komplonun imkansız olduğunu" ifade eden Assange kendilerine bilgi sızdıran kaynakların kimliklerini bilmediklerini kaydetti. Julian Assange, kendisine veya Wikileaks'e birşey olursa, 'sigorta' diye adlandırdığı belgeleri yayımlamaya başlayacaklarını söyledi. Assange, bu belgelerin sadece ABD hükümetiyle ilgili olmadığını, örneğin medya devi Rupert Murdoch ve şirketi News Corp. ile ilgili belgelerin de ellerinde mevcut olduğunu belirtti.

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