-Assange, üst mahkemeye başvurdu LONDRA (A.A) - 15.11.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz Temyiz Mahkemesinin hakkındaki ''İsveç'e iade'' kararını durdurmak için ülkedeki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesine başvurdu. Assange, 5 Aralık'ta yapılacak duruşmada Yüksek Mahkeme yargıçlarından özel önem taşıyan davasına Anayasa Mahkemesinin bakması yönünde karar almaları talebinde bulunacak. İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasının ardından, geçen yıl aralık ayında Londra'da gözaltına alınan Assange, 9 gün Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutulduktan sonra 14 Aralık 2010'da İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkartılmıştı. Kefaletle serbest bırakılması talep edilen Assange'la ilgili bu istek kabul edilmiş ancak İsveç tarafı kararı temyize götürmüştü. 16 Aralık 2010'daki temyiz duruşmasında yargıç, Assange'ın 240 bin sterlin kefalet karşılığında, şartlı tahliyesini onaylamıştı. Assange, Şubat 2011'de kendisine yöneltilen tecavüz suçlamaları nedeniyle İngiltere'de hakim karşısına çıkmış ve İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi Assange'ın İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, iade kararını, Londra'daki temyiz mahkemesine taşımış, ancak Yüksek Mahkeme, 2 Kasım'daki duruşmada Assange'ın İsveç'e iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı. 40 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, yaklaşık 11 aydır bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan ayrıca, her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkabiliyor.