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Dünya

Assange tutuklandı

Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından tecavüz suçundan tutuklandı.

08 Aralık 2010 02:00

T24- Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından tecavüz suçundan tutuklandı.


İngiltere polisi, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı tutukladı.

İngiliz basını, Assange'ın TSİ 11.30 sırasında Londra'daki bir polis merkezine kendi isteğiyle gittiğini, burada gözaltına alındığını bildirdi. Daha sonra Londra'daki Westminster Mahkemesi'ne çıkartılan Assange'ın tutuklanmasına karar verildi. Assange, 14 Aralık'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

Gözaltına alınma İsveç'in, tecavüzle suçlanan Assange için Avrupa çapında tutuklama emri çıkartması ile gerçekleşmişti.

İngiliz polisi dün akşam, İsveçli yetkililerden ellerine tutuklama emrinin ulaştığı konusunda Assange'ın avukatı Mark Stephens'ı bilgilendirdi. Stephens müvekkilinin, hakkındaki suçlamaların ne olduğunu bilmek istediğini ve adını temize çıkarmak istediğini söyledi.

39 yaşındaki Avustralyalı gazeteci İsveç'te taciz suçundan aranıyor. Assange ise hakkındaki taciz suçlamalarını reddediyor.

SÖZCÜ: DURMAYACAĞIZ

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının "siyasi içerikli" olduğunu savunarak, bu iddialara karşı mücadele vereceklerini söylemişti.

WikiLeaks sözcüsü, yaptığı açıklamada, Jullian Assange'ın gözaltına alınmasını basın özgürülüğüne yapılan bir saldırı olarak değerlendirdi.

Wikileaks'in son olarak ABD Dışişleri Bakanlığının yazışmalarıyla ilgili yayımladığı belgeler tepkilere neden oldu. ABD ve İngiltere gibi ülkeler bu belgelerin yayımlanmasının, ülkelerin güvenliği açısından tehlike teşkil ettiğini bildirmişti.

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