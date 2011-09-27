Assange: Türkiye hakkında çok belge var

T24 - ABD’nin gizli diplomatik yazışmalarını kamuoyuna aktararak Washington başta olmak üzere pek çok başkentte infial yaratan Julian Assange, ellerinde hala çok sayıda gizli belge olduğunu, Türkiye hakkında yazılmış belgelerin çokluk açısından ikinci sırada bulunduğunu söyledi.



İstanbul’da 5 Ekim’de düzenlenecek Yeni Medya Konferansı’na video-konferans yoluyla katılacak olan WikiLeaks kurucusu, ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe’nin sorularını yanıtladı.



Dünyada önemli dönüşümler yaşandığını söyleyen Assange, yayımladıkları gizli belgelerin bunda önemli payı olduğunu savundu. Arap Baharı’nın ivme kazanmasında ve sonrasında eski iktidarlar için açılan davalarda WikiLeaks’in yayımladığı belgelerin kanıt olarak kullanıldığını söyledi.



İzleyen aylarda yayımlayacakları gizli belgeler hakkında konuşmadıklarını belirten Julian Assange, “Ancak en fazla belgenin olduğu ülkeler sıralamasında Bağdat’tan sonra Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Bu da Amerika için, Türkiye’nin bölgedeki stratejik değerinin bir ifadesidir” dedi. Assange, Afrika’nın bir numaralı politik konusunun da şu anda Wikileaks belgeleri olduğunu savundu.



İsveç’te aleyhinde açılan taciz davası yüzünden sorgulanmak üzere bu ülkeye iadesi istenen Assange, Britanya mahkemesinin kararını beklediği çiftlikte ‘ev hapsi'nde tutuluyor. İleride siyasete atılıp atılmayacağı yönündeki soruya olumsuz yanıt vermediği dikkat çeken Assange, “şimdilik Avustralya’da veya İngiltere’de siyaseye girme iznim yok” ifadelerini kullandı.





