-Assange, The Simpsons'da rol alacak ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ünlü animasyon komedi dizisi "The Simpsons"ta konuk olarak rol alacak. Dizinin 500. bölümünde şehirden uzakta bir eve taşınan Simpson ailesi, kendilerini Assange ile yan yana yaşarken buluyor. Fox TV, İngiltere'de ev hapsinde tutulan Assange'nin dublajı evinde kaydettiğini açıkladı. Assange'nin rol aldığı bölümün ABD'de 19 Şubat'ta yayınlanması bekleniyor. "The Simpsons"ın yaratıcısı Matt Groening'nin, Assange'nin dizide konuk oyuncu olarak rol almayı çok istediğini duyduğunu söyleyen serinin yapımcısı Al Jean, Assange'ye teklif götürdüklerini belirtti. Ünlü isimleri konuk eden dizide geçen yıl da Kiefer Sutherland, ünlü şef Gordon Ramsey ve "Glee" ile ün kazanan Jane Lynch rol almıştı. İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange, bir yıldan fazla süredir İngiltere'de ev hapsinde tutuluyor. Assange'nin İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusu, Şubat ayında ülkedeki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesinde görüşülecek. Assange'nin hazırladığı talk şov programı ise Mart ayında Rus kanalı RT TV tarafından yayınlanacak.