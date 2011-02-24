-ASSANGE TEMYİZE GİDİYOR LONDRA (A.A) - 24.02.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin kararını temyize götüreceklerini belirterek, "Bu konunun bu ülkede çözülmesi için hala umutluyuz. Temyiz fırsatımız konusunda hala çok iyimseriz" dedi. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi bugün, Assange'ın İsveç'e iadesine karar verdi. Assange'ın avukatının kararı temyize götüreceklerini açıklamasıyla, temyiz duruşmasının Londra'daki Yüksek Mahkeme'de yapılması bekleniyor. Geçen yıl aralık ayında İsveç'in çıkardığı Avrupa genelindeki tutuklama emriyle Londra'da gözaltına alınan Assange, daha sonra şartlı tahliye edilmişti. Olası bir temyiz duruşmasına kadar Assange'ın tahliye koşullarının değiştirilip değiştirilmeyeceği ve bundan sonraki süreçle ilgili detaylar İngiliz mahkemesinde görüşülmeye devam ediliyor. Davaya bakan yargıç Howard Riddle bugün, Assange'ın avukatının savunduğu "müvekkili İsveç'e iade edilirse adil yargılanamayacağı ve buradan ABD'ye gönderilebileceği" iddialarını reddetti. Riddle, İsveç'te adil bir yargılanma süreci olacağına inandığını ve Assange'ın İsveç'e iadesi durumunda, buradan ABD'ye gönderilmesi talep edilirse, bunun İngiliz İçişleri Bakanının izni olmadan yapılamayacağını söyledi. İngiliz basını, Assange'ın İsveç'e iadesinin önlenmesi için avukatlarının kararı temyiz mahkemelerine, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyabileceğini aktarıyor. Assange, İsveç'in hakkındaki tecavüz iddialarını reddediyor.