-ASSANGE TEMYİZ DURUŞMASINA KADAR GÖZALTINDA LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ilgili bugün aldığı kararı, davacı taraf olan İsveç'in temyize götüreceği açıklandı. Mahkeme bugün, Assange'ın 200 bin sterlininin mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar vermişti. İsveç'in kararı temyize götüreceği bildirildi, temyiz duruşmasının ise 48 saat içinde yapılması bekleniyor. Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülecek temyiz duruşmasına kadar Julian Assange'ın Wandsworth Cezaevi'ndeki gözaltı durumunun devam edeceği belirtiliyor.