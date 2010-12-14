T24 LogoT24 Logo
Dünya

ASSANGE TEMYİZ DURUŞMASINA KADAR GÖZALTINDA LONDRA (A.A)

14 Aralık 2010 22:12

-ASSANGE TEMYİZ DURUŞMASINA KADAR GÖZALTINDA LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ilgili bugün aldığı kararı, davacı taraf olan İsveç'in temyize götüreceği açıklandı. Mahkeme bugün, Assange'ın 200 bin sterlininin mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar vermişti. İsveç'in kararı temyize götüreceği bildirildi, temyiz duruşmasının ise 48 saat içinde yapılması bekleniyor.  Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülecek temyiz duruşmasına kadar Julian Assange'ın Wandsworth Cezaevi'ndeki gözaltı durumunun devam edeceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24