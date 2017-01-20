Assange: Sözlerimin arkasındayım

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, perşembe günü sesli konferans aracılığıyla yaptığı basın toplantısında, "Manning’in serbest bırakılmasının ardından ABD’de yargılanmaya hazır olduğu" yönündeki sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi. Ekvador’un Londra’daki Büyükelçiliği'nden gazetecilerin Twitter üzerinden sorduğu soruları yanıtlayan Assange "Söylediğim her şeyin arkasındayım. Bunlar arasında Chelsa Mannning’in serbest bırakılması durumunda ABD’ye gitmek de var" diye konuştu. Manning’in mayıs ayından önce tahliye edilmeyeceğine atıfta bulunan Assange, "O zamana kadar çok şey tartışırız. Ama ben haklarıma saygı gösterilmesi koşulu ile her zaman ABD’ye gitmeye hazırdım" dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Avustralyalı Assange, bir süre önce Manning'in bağışlanması durumunda Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak ABD'de yargılanmaya hazır olduğunu bildirmişti. ABD Başkanı Barack Obama’nın hafta başında Wikileaks’a bilgi sızdıran Manning'in cezasını indirmesinin ardından gözler, sızdırılan belgeleri yayınlayan Wikileaks platformunun kurucusu Julian Assange'a çevrilmişti.

Assange'ın ABD Adalet Bakanlığı'ndan talebi

ABD'li eski asker Chelsea Manning, Wikileaks platformuna ABD'nin Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine dair yüz binlerce gizli belgeyi sızdırmaktan 35 yıl hapse mahkûm edilmişti. ABD Başkanı Barack Obama, görevi devretmesine günler kala yaklaşık 6 yıldır hapiste olan Manning'in cezasını indirmişti. 17 Mayıs'ta tahliye edilmesi beklenen Manning, Bradley olan adını cinsiyet değişikliğinin ardından Chelsea olarak değiştirmişti.

Basın toplantısında, ABD Adalet Bakanlığı’ndan hakkındaki suçlama ve iade taleplerine açıklık getirmesini isteyen Assange, Barack Obama döneminde, 1917’den Obama başkan olana kadar geçen döneminin yaklaşık üç kat daha fazla gazeteci ve gizli belgeleri ifşa eden görevlilere karşı soruşturma açıldığını öne sürdü.

Trump'tan beklentiler

Assange gazetecilerin “Yeni ABD Başkanı Donald Trump’tan daha farklı bir tutum bekleyip beklemediği” yönündeki soruya da “Bunu zaman gösterecek” diye yanıt verdi.

İsveç’te bir cinsel istismar davası nedeniyle hakkında Avrupa çapında yakalama kararı bulunan Assange, bundan yaklaşık 4 yıl önce Ekvador’un Londra’daki Büyükelçiliğine sığınmıştı. ABD tarafından Assange hakkında resmi bir iade talebi bulunmuyor. Ancak Assange, İsveç’den ABD’ye iade edilmesi durumunda uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmakla karşı karşıya.

ABD seçim kampanyası döneminde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton’ın hacklenen gizli e-postalarını yayınlayan Wikileaks, Rus gizli servisi ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Ancak Assange bu suçlamaları reddediyor.

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dpa/afp, BD/BK