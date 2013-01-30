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Dünya

Assange senato üyeliği için yarışacak

Assange, 14 Eylül'de Avustralya'da yapılacak senato seçimlerine katılmayı planlıyor

30 Ocak 2013 23:40

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, Avustralya Senatosu üyeliği için yarışacağı açıklandı.

İngiltere'de hakkındaki İsveç'e iade kararı ardından, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan ve yaklaşık 7 aydır büyükelçilikte bulunan Avustralya vatandaşı Assange, 14 Eylül'de Avustralya'da yapılacak senato seçimlerine katılmayı planlıyor. Wikileaks'ten yapılan açıklamada, "Julian Assange, bu yıl Avustralya Senatosu için yapılacak ulusal seçim için aday olacağını doğruladı" denildi.

Ekvador Büyükelçiliği'nden ayrılması halinde, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Londra polisi tarafından tutuklanacak Assange'ın, üyelik yarışına nasıl katılacağı ve Senatoya seçilirse bu görevi nasıl yerine getireceği merak konusu.

İngiliz basını, Assange'ın siyasi parti kurma planının ve Avustralya senatosuna olası üyeliğinin, İngiltere'de Wikileaks kurucusu hakkındaki sürece etkisini sorguluyor.  İngiltere'de, İsveç'te iki kadına tecavüzle suçlanan 41 yaşındaki Assange'ın bu ülkeye iadesine karar verilmişti. Kararın ardından Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan Assange'ın, bu ülkeye siyasi iltica talebi kabul edilmişti.

 

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