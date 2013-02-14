Assange milletvekili mi olacak?

Wikileaks kurucusu Julian Assange milletvekili olma yolunda.

İngiltere'de yargılandığı tecavüz davasında İsveç'e iadesi onaylanan, bu nedenle yaklaşık 8 aydır Ekvador'un Londra büyükelçiliğinden çıkamayan Assange, Avustralya’nın Victoria eyaletinden milletvekili olma hesapları yapıyor.

Assange’ın, Wikileaks Partisi’nin de kurulma aşamasında olduğu Avustralya’da 15 Eylül’de yapılacak seçimlerde aday olması bekleniyor.

Avustralya yasalarına göre, bir kişinin ülke dışında olsa da seçilme hakkı olduğu kaydedilirken, ülkede Assange destek olduğu da biliniyor.