-ASSANGE MAHKEMENİN KARARINI ELEŞTİRDİ LONDRA (A.A) - 24.02.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz mahkemesinin hakkındaki İsveç'e iade kararının, "yeterince incelenmeden verilmiş bir karar olduğunu" savundu. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin bugün Assange'ın İsveç'e iade edilmesi kararının ardından Wikileaks'in kurucusu mahkemenin önünde bir açıklama yaptı. Mahkemeyi ve yargıcı davayı yeterince incelemeden karar vermekle eleştiren Assange, "Böyle bir karar durumunda temyize gideceğimizi ve gitmemiz gerektiğini her zaman biliyorduk" dedi. Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emri sisteminin incelenmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyleyen Assange, "Her gün üç kişi, yeterince incelenmemiş süreçlerle İngiltere'den Avrupa'nın diğer ülkelerine iade ediliyor. Avrupa'da hukuk sistemlerinin incelenip, denetlenebileceği bir yapıya ihtiyacımız var. Birini İngiltere'den, konuştuğu dilden, destekçilerinden ve akrabalarından alarak, dilini bilmediği ve yasal sistemini anlamadığı yabancı bir ülkeye göndermek çok vahim bir konudur" diye konuştu. Assange konuşmasında ABD'nin hakkındaki "casusluk" iddialarını da hatırlatarak, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkanın aksine, CIA veya Pentagon'un İsveç'in kendisine yöneltilen suçlamalarla ilişkili olduğunu hiçbir zaman söylemediğini kaydetti. İsveç'in hukuk sisteminde bazı sorunlar olduğunu ve İsveçlilerin de bunu bildiğini savunan Assange, bu sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Assange, İsveç'in hukuk sistemindeki ihlallerin farkında olan kişileri ve İsveç basınını öne çıkarak, konuşmaya çağırdı. Assange, kendisiyle ilgili bundan sonra yapılacak temyiz duruşmalarının, "özellikle Avrupa genelinde tutuklama emri kararlarındaki ve İsveç'in hukuk sistemindeki ihlallere ışık tutmasını umduğunu" ifade etti. Julian Assange'la ilgili iade kararına ilişkin temyiz duruşmasının tarihi henüz belirsiz ancak, Wikileaks'in kurucusu hakkındaki şartlı tahliye koşulları devam ediyor.