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Dünya

Assange balkondan Obama'ya seslendi: Cadı avını durdurun

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, aylar sonra kamuoyunun karşısına çıktı

19 Ağustos 2012 20:09

Ekvador’un siyasi sığınma hakkı verdiği WikiLeaks kurucusu Julian Assange, 2 ay sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Assange, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'ya cesaretinden dolayı teşekkür ederken  ABD Başkanı Barack Obama'dan da 'cadı avını' durdurmasını istedi.

19 Haziran'da Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan 41 yaşındaki Avustralyalı Assange, elçiliğin balkonuna çıkarak taraftarlarına bir konuşma yaptı. Assange, "Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'ya cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, konuşması sırasında ABD Başkanı Barack Obama'ya da seslenerek "ABD, WikiLeaks'e karşı yürüttüğü cadı avından vazgeçmeli" ifadesini kullandı.

Assange, Washington'a, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını sızdırmakla suçlanan Amerikalı asker Bradley Manning'i serbest bırakması çağrısında da bulundu.

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