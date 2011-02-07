-ASSANGE: KARA KUTUNUN BOŞ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ LONDRA (A.A) - 07.02.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İsveç'e iadesine ilişkin yargılandığı davada bugünkü duruşmanın ardından, "Bu kara kutunun aslında boş olduğunu göreceğimizi umuyorum" dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde gün boyu süren duruşmada, Assange'ı avukatı Geoffery Robertson, İsveç tarafını ise avukat Clare Montgomery temsil etti. Duruşmanın ardından bir açıklama yapan Assange, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz beş buçuk ay boyunca, kara bir kutunun hayatıma uygulandığı bir durumdaydık. Bu kara kutunun dışında 'tecavüz' kelimesi yazılıydı. Açık bir mahkeme süreciyle bu kutu şimdi açıldı. Bir sonraki gün içerisinde, bu kutunun aslında boş olduğunu ve üzerinde yazılı kelimeyle alakası olmadığını göreceğimizi umuyorum." Destekçileri ile avukatlarına teşekkür eden ve bu tip süreçlerin gerçek dostları ortaya çıkardığını ifade eden Assange, "Yarın tekrar görüşürüz" dedi. -İSVEÇLİ SAVCI, DENGELİ DAVRANMADI İDDİASI- Duruşmanın öğleden sonraki kısmında Assange'ın avukatlarının çağırdığı tanıklar dinlendi. Tanıklardan İsveçli emekli temyiz mahkemesi yargıcı Brita Sundberg-Weitman, "bu davanın başından beri çok tuhaf olduğunu" söyleyerek, Assange hakkında tecavüz iddiasında bulunan ve Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartan İsveçli savcı Marianne Ny'in, "dengeli davranamadığını" iddia etti. İsveç'teki insanların çoğunun Assange'ın bu ülkede iki kadına tecavüz ettiğine inandığını söyleyen Sundberg-Weitman, İsveç'te Assange'a karşı düşmanca bir tutum olduğunu da kaydetti. Duruşmada Assange'ın geçmişte İsveçli yetkililerle işbirliği yapmak istediği, dolayısıyla bu ülkenin Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartmasına ihtiyaç olmadığı Assange'ın avukatları tarafından savunuldu. Assange'ın avukatı Robertson ayrıca, müvekkilinin İsveç'e iadesi halinde bu ülkede adil yargılanamayacağını söyleyerek, İsveç'te tecavüz davalarının jürisiz ve gizli olarak, yani kamuoyuna kapalı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Davacı tarafın olayları "küçük çaplı tecavüz" olarak tanımlamasına da dikkati çeken Robertson bunun, iddialarla çeliştiğini, AB'de tecavüzün tanımının "şiddetle zorlama" ve "rızası olmadan" anlamına geldiğini, "küçük çaplı tecavüz" suçlamasının ise AB standartlarına uymadığını ifade etti. Julian Assange'ın avukatları müvekkillerinin, İsveç'e iade edilmesiyle ABD'ye gönderilebileceğini ve buradan da Guantanamo Cezaevine konulabileceğini, hatta ölüm cezası bile alabileceğini öne sürüyor. -TWITTER DA DURUŞMADA GÜNDEME GELDİ- Davayı duruşma salonunda izleyen gazetecilerin sosyal iletişim ağı Twitter'ı kullanmalarına izin verilirken, Twitter duruşmada da gündeme geldi. Assange'ın bir diğer tanığı olan ve tecavüze karşı kampanya yürüten Goran Rudling, Wikileaks'in kurucusunun tecavüz ettiği iddia edilen "Bayan A"nın, Assange ile ilgili olumlu "tweet"lerini, daha sonra Tweeter'daki hesabından sildiğini iddia etti. Davaya yarın, daha fazla tanık dinlenerek devam edilecek. İsveç, Assange'ı geçen yıl iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor. Assange iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. 39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, aralık ayında Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti.