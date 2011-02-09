-ASSANGE: KARA KUTU AÇILDI LONDRA (A.A) - 08.02.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İsveç'e iadesine ilişkin görülen davanın bugünkü duruşmasıyla, ''İsveçli savcılık yetkililerinin delilleri ve gerçekleri çarpıttığının ortaya çıktığını'' ileri sürdü. Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve bugün de devam eden davanın duruşmasının ardından bir açıklama yaptı. Daha önce hayatına uygulandığını söylediği ''kara kutunun'' bugün açıldığını ve sürecin suiistimal edildiğinin duruşmada ortaya çıktığını ifade eden Assange, ''İsveçli savcılık yetkilileri tarafından delillerin ve gerçeklerin çarpıtıldığını gördük'' dedi. Yürütülen dava sürecinde eşitlik olmadığını savunan Assange, ''Bunun yerine İsveç ve İngiltere'nin bu konuda harcadığı limitsiz bütçeleri olduğunu görüyoruz'' diye konuştu. Wikileaks'in kurucusu ayrıca hakkında tecavüz iddiasında bulunan ve tutuklama emri çıkartan İsveçli Savcı Marianne Ny'nin davaya gelmeyi reddettiğine dikkati çekti. Assange'ın avukatlarından Mark Stephens da İsveçli Savcı Ny'e seslenerek, "Marianne Ny, seni cuma günü Londra'daki duruşmaya çağırıyorum. Gel ve çapraz sorgulamada ifade ver'' dedi. Mahkemede bugün yargıç Howard Riddle, Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüldüğü davanın bir sonraki duruşmasının 11 Şubat cuma günü TSİ 12.30'da yapılmasına karar verdi. Bu duruşmada tarafların avukatlarının son savunmalarını yapmaları bekleniyor. İsveç, Assange'ı geçen yıl yaz aylarında bu ülkeye yaptığı bir seyahatte iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor.