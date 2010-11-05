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Dünya

ASSANGE İSVİÇRE'YE İLTİCAYI DÜŞÜNÜYOR CENEVRE (A.A)

05 Kasım 2010 22:19

-ASSANGE İSVİÇRE'YE İLTİCAYI DÜŞÜNÜYOR CENEVRE (A.A) - 05.11.2010 - Hükümetlerin ve diğer kuruluşların görev suistimallerine ilişkin sızan belgeleri kamuoyuna duyuran ve son yıllarda yayınladığı ABD'nin Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili gizli belgelerle ses getiren Wikileaks internet sitesinin kurucusu, Avustralya doğumlu Julian Assange, İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunabileceğini bildirdi. İsviçre'nin geçen ay ikamet izni başvurusunu reddettiği Assange, bir toplantı için bulunduğu Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'ye iltica başvurusu için hala belgelerin incelendiğini çünkü ''İsviçre'nin köklü bir bağımsızlık tarihi olduğunu'' söyledi.     Assange, kendisinin ve iş arkadaşlarının son aylarda ABD hükümeti ve diğerlerinin artan baskısıyla karşı karşıya olduğunu yineledi. Wikileaks, 2006 yılından bu yana diğer dosyalarla birlikte ABD'nin Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili sızan gizli yaklaşık 50 bin belgesini yayınladı.

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