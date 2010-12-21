-ASSANGE İSVEÇ'TEKİ YARGI SÜRECİNDEN ENDİŞELİ LONDRA (A.A) - 21.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İsveç'e iade edilmesi durumunda kendisi hakkında yürütülecek yargı sürecinden "endişeli" olduğunu söyledi. Bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesine yerleşen Assange, BBC'ye verdiği demeçte, İsveç'in kimseyle iletişim kurma izni vermeyeceğini, ayrıca kendisi hakkında şikayetçi olduğu iddia edilen iki kadının polise tavsiye için başvurduğunu savundu. Wikileaks'in ABD'nin diplomatik iç yazışmalarını yayımlamasının tehlike yarattığı yönündeki görüşleri reddeden Assange, yeni mağdurlar yaratmaya değil, insanların mağdur olmalarını önlemeye çalıştıklarını kaydetti. Kefaletle serbest bırakılan Assange'ın, taciz iddiaları nedeniyle İsveç'e gönderilmesi ihtimali bulunuyor. Assange, birkaç gün önce ABD'ye iade edileceğinden korktuğunu açıklamıştı. Assange, ABD'nin kendisine ve Wikileaks internet sitesine karşı "saldırgan" ve "yasadışı" bir soruşturma başlattığını öne sürdü. -ASSANGE, GUARDIAN'A KIZGIN- Bu arada Assange Times gazetesine verdiği demeçte, Guardian gazetesine kızgın olduğunu söyledi. Guardian'ı İsveç'te aleyhinde getirilen suçlamaları yayımlarken seçici olmakla suçlayan Assange, suçlamaların yayımlanmasının zamanlamasına şüpheyle yaklaştığını belirtti. Assange, sızdırılan belgeleri yayımlayan gazetelere kızgınlığını şu ifadelerle dile getirdi: "Kriptolara uyguladıkları kötü redaksiyon dolayısıyla bize sonsuz üzüntü verdiler." Londra'da 11 Ocakta İsveç'e iadesinin görüşüleceği davaya kadar ayak bileğine elektronik kelepçe takılan Assange, her gün karakola gidip imza veriyor.