Assange İsveç'e iade edilecek

T24 - İngiltere'de yüksek mahkeme, cinsel tacizle suçlanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iade edilmesine karar verdi.





İsveçli yetkililer, suç duyurusunda bulunan iki kadının başvurusundan sonra WikiLeaks kurucusu için tutuklama kararı çıkarmıştı.



INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Assange, aralık ayında İngiltere'de teslim olmuş, bir hafta gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkeme geçtiğimiz şubat ayında Assange'ın İsveç'e teslim edilmesine karar vermişti. Julian Assange İsveç'e iade kararını yüksek mahkemeye götürerek temyiz etmeye karar vermişti. Ancak İngiliz yüksek mahkemesi, Assange'ın İsveç'e iade edilmesi yönündeki kararı bozmadı.

İade için son söz İçişleri Bakanlığı'nın



Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olan İngiltere iade taleplerini kendi iç hukukuna göre, yani 2003 tarihli iade yasasına göre yapıyor. Bu yasada insan hakları ön planda yer alırken, iadeler konusunda son kararı İngiliz İçişleri Bakanlığı veriyor. Avustralyalı gazeteci iddiaların siyasi amaçlı bir karalama kampanyası olduğunu belirtiyor.

Gizli belge yayınını durdurdu



Julian Assange, kurucusu olduğu WikiLeaks'in ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeler ile ellerinde olan diğer gizli belgeleri yayınlamayı durdurduğunu açıklamıştı. Assange gerekçe olarak finansal sorunları göstermişti.

Wikileaks bağışlarına el konuyor



WikiLeaks kurucusu açıklamasında kendilerine yapılan bağışların yüzde 95'nin Visa, Mastercard gibi finans kuruluşları tarafından bloke edildiğini belirtmişti.



Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks, geçen yıl yayınladığı gizli diplomatik ve askeri belgelerle dünya çapında sansasyona yol açmıştı.



