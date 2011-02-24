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Dünya

Assange İsveç'e iade edilecek

Julian Assange, İsveç'te iki kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanıyor.

24 Şubat 2011 02:00



T24- İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri yayımlayan internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesine karar verdi.

Julian Assange, İsveç'te iki kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, avukatları, İsveç'te henüz dava açılmadığını belirterek Assange'ın İngiltere'de kalması gerektiğini söylüyorlardı. Assange, bu suçlamaların siyasi sebeplerle gündeme getirildiğini, İsveç'in Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla hareket ettiğini savunuyor.

Avukat Geoffrey Robertson, Assange İsveç'e iade edilirse bir sonraki adımın aynı talebin ABD tarafından getirilmesi olacağını savundu.


'Guantanamo'ya bile gidebilir'


Robertson'a göre, Assange'ın yöneltilecek suçlamalara bağlı olarak ABD'nin Küba'daki gözetim kampı Guantanamo'ya gönderilmesi bile sözkonusu olabilir.

Assange, Wikileaks'in gizli yazışmaları yayımlaması nedeniyle ABD'nin hedefi haline gelmişti.

Ancak ABD'de Julian Assange'a henüz bir suçlama yöneltilmiş değil.

Bazı siyasetçiler, Assange'in ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söylemişlerdi.

39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange geçen yılın sonlarında İngiltere'de gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest kalmıştı.

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