-ASSANGE İSVEÇ'E İADE DURUŞMASINDA LONDRA (A.A) - 11.01.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği dava süreci bugün başlıyor. Ön duruşma niteliğindeki bugünkü duruşmada, iade duruşmasının asıl tarihlerinin belirlenmesi bekleniyor. Assange avukatlarıyla birlikte Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesine geldi. TSİ 12.00'de başlaması beklenen ön duruşmanın uzun sürmemesi öngörülüyor. Ön duruşmada, iki gün sürmesi beklenen iade duruşmasının tarihleri yargıç tarafından belirlenecek. Bu tarihin gelecek ay olabileceği tahminleri İngiliz basında yer bulurken, dava sürecinin olası temyiz duruşmalarıyla uzabileceği değerlendiriliyor. Bu arada, mahkeme önünde yüze yakın basın mensubu bulunuyor. İsveç, Assange'ı geçen yaz iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor. Assange bu iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve bu suçlamaların Wikileaks'in gizli belgeler yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. Wikileaks'in kurucusu, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartmasıyla geçen ay Londra'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık dokuz gün Londra'daki Wandsworth cezaevinde tutulan Assange, 14 Aralıkta İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkartılmıştı. Kefaletle serbest bırakılması talep edilen Assange'la ilgili bu talep kabul edilmiş ancak İsveç tarafı kararı temyize götürmüştü. 16 Aralıktaki temyiz duruşmasında yargıç, Assange'ın 240 bin sterlin kefalet karşılığında, şartlı tahliyesini onaylamıştı. Assange, 16 Aralıktan bu yana bağımsız gazeteciliği savunan Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine, kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkamıyor. Wikileaks'in kurucusu Assange (39), daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, İsveç'e iade edilmesi durumunda kendisi hakkında yürütülecek yargı sürecinden endişeli olduğunu söylemişti. Assange ayrıca, İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini ifade etmişti. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olan Birleşik Krallık, iade taleplerini kendi iç hukukuna göre, yani 2003 tarihli iade yasasına göre yapıyor. Bu yasada insan hakları ön planda yer alırken, iadeler konusunda son kararı İngiliz İçişleri Bakanlığı veriyor.