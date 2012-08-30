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Dünya

Assange: İsveç tarafsızlığını tarihe gömdü

Assange, Ekvador'un devlet televizyonu Gama'da yayımlanan demecinde, "İsveç tarafsızlığını tarihin karanlıklarına gömdü" ifadesini kullandı

30 Ağustos 2012 14:49

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un siyasi sığınma tanıdığı WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İsveç'in "tarafsız olmadığını" ve iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilebileceğini iddia etti.
 
Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan ve 19 Haziran'da bu ülkeden siyasi sığınma hakkı alan Assange, Ekvador'un devlet televizyonu Gama'da yayımlanan demecinde, "İsveç tarafsızlığını tarihin karanlıklarına gömdü" ifadesini kullandı.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İsveç'in kendisini ABD'ye gönderebileceğini ve burada da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İsveç'in 1970'li yıllardaki büyük sosyal ilerlemelerinden sonra üzücü biçimde değiştiğini savunan Assange, bu ülkenin Afganistan'daki güçlerinin ABD komutası altında olmasından da üzüntü duyduğunu söyledi.

Assange, parlamentosu Libya'ya uçak gönderilmesini onaylayan ilk ülke olan İsveç'in, kişi başına dünyada en çok silah üreten ülke olduğunu ve aynı hesaplamada üretiminin İsrail'in iki katını bulduğunu ileri sürdü.


İki ülke arasında diplomatik kriz


İki aydır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan Assange'ın durumu nedeniyle, İngiltere-Ekvador arasında diplomatik kriz yaşanıyor.

İngiltere, iki kadına tecavüz ettiği öne sürülen ve İsveç'e iadesi kararlaştırılan Assange'ın, büyükelçilikten ayrılması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanacağını belirtiyor.

İngiliz polisi Londra'daki Ekvador büyükelçilik binası önünde 24 saat nöbet tutuyor.

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