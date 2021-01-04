Assange'ın iade davasında karar açıklanacak: "Ankara'daki rejim veya Virginia'daki savcılar tarafından bastırılabiliyorsa basın özgürlüğümüz anlamsızdır"

T24 Dış Haberler

Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın partneri Stella Morris, Britanya'nın Assange'ı ABD'ye iade etmesin hem siyasi hem de hukuki açıdan bir felaket olacağını söyledi.

Britanya'da mahkeme, bugün Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararını verecek. 18 sayfalık iddianamede 49 yaşındaki Assange bilgisayar korsanlığı ve ulusal savunma sırlarını çalıp, paylaşmakla suçlanıyor.

TIKLAYIN | Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Morris, mahkemenin bugün iade kararı vermesinin bir "rezalet" olacağını ve "Britanya'da nelerin yayımlanabileceğinin kurallarının yeniden yazılacağını" ifade etti.

Mail için bir köşe yazısı kaleme alan Morris, "Bu yönde karar alınırsa diğer ülkeler sansür yasalarını ihlal ettiklerini söyleyerek Britanyalı gazetecilerin veya Facebook kullanıcılarının iadelerini isteyebilir. Eğer Rusya ve Ankara'daki rejimler veya Virginia'daki savcılar tarafından suçlanıp baskılanabiliyorsa Britanya'da sahip olduğumuz basın özgürlüğünün hiçbir anlamı yoktur" yazdı.

Assange, ABD'ye iade edilirse casusluk yasası ile yargılanacak. Wikileaks kurucusunun avukatları suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyor.