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Dünya

Assange'ın ABD'ye iade duruşması Covid-19 endişeleriyle ertelendi

10 Eylül 2020 15:08

T24 Dış Haberler

Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iadesi ile ilgili davada Britanya Merkezi Suç Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilecek duruşma avukatlardan birinin Koronavirüs'e yakalanmış olabileceği endişesiyle ertelendi.

Davaya bakan hakim Vanessa Baraitser'e pazartesi günü ABD'yi temsil eden avukatlardan birinin Koronavirüs'e maruz kalmış olabileceği bildirildi. Baraitser bu bilgi karşısında duruşmayı erteleme kararı aldı.

Avukatlara bugün test yapıldığı ve sonuçların cuma günü açıklanacağı belirtildi.

Assange'ın solunum yolu rahatsızlıkları ve kalp problemleri olduğu biliniyor.

Wikileaks kurucusu, sığındığı Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkarılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi'nde bulunuyor.

 

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