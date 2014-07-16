Assange için yine hayal kırıklığı



İki yıl önce Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın özgürlük hayali bir kez daha suya düştü.

İsveç'teki mahkeme, Assange'ın avukatlarının tutuklama kararının kaldırılması talebiyle verdikleri dilekçeyi inceledi, ancak tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.

Assange'ın avukatları, taleplerine dayanak olarak "İsveç makamlarının Assange hakkındaki iddiaları ivedilikle ele almamış olmasını" göstermişti.

İsveçli iki kadın, Assange'ın Ağustos 2010'da bir İsveç ziyareti esnasında kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştü.

İddiaları reddeden 43 yaşındaki Assange, ABD'ye iade edilmesinden endişe ettiği için İsveç'te mahkemeye çıkmayı reddediyor.