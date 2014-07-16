Assange için umut ışığı

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange iki yıl önce Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'e sığınmıştı.

Tutuklama kararının kaldırılması talebiyle İsveç mahkemesine dilekçe veren Assange'ın avukatları, taleplerine dayanak olarak "İsveç makamlarının Assange hakkındaki iddiaları ivedilikle ele almamış olmasını" gösteriyor.

İsveçli iki kadın, Assange'ın Ağustos 2010'da bir İsveç ziyareti esnasında kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştü.

İddiaları reddeden 43 yaşındaki Assange, ABD'ye iade edilmesinden endişe ettiği için İsveç'te mahkemeye çıkmayı reddediyor.

Assange'ın büyükelçilik binasında ifade verme talebi, İsveç savcılığı tarafından geri çevrilmişti.